Kahramanmaraş'ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 422 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi Sergen mezrasında belirlenen evlere baskın düzenledi. Evlerinin bahçesinde 422 kök Hint keneviri bulunan H.Ö.. (68) ve Ö.Ç. (36) gözaltına alındı.

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