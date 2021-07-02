Kahramanmaraş'ta 15 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta son bir haftalık çalışmada silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 12 şüpheli 15 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçluyla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere karşı yoğun önlemler aldı. Çok sayıda adrese baskın yapılarak, toplamda 12 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 15 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

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