Uluslararası Edebiyat Yolu Bisikleti yarışlarının şampiyonu Rusya ve Malezya oldu



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Edebiyat ve Bisiklet Yolu Bisiklet Şampiyonası'nda kadınlarda Rusya'dan Anastasia Chursina, erkeklerde ise Malezya'dan Jambaljamts Sainbayar birinci oldu. Şampiyona sonunda yarışmacılar meyan şerbeti ve dondurmayla serinledi.

20 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona 2 gün sürdü. Erkeklerde 130 sporcunun 150 kilometre, kadınlarda ise 45 sporcunun 97 kilometre pedal çevirdiği şampiyonada Rusya takımından Anastasia Chursina birinci, Ukraynalı takımından Sharga ikinci, Olga Shekel ise üçüncü oldu. Erkeklerde de Malezya'dan Jambaljamts Sainbayar birinci, takım arkadaşı Metkel Eyob ikinci, Salcano Sakarya BB takımından Ukraynalı Dzianis Marchuk ise üçüncü oldu.

Yarışların sona ermesinin ardından düzenlenen törenle dereceye girenlerin ödülleri Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından verildi.

MEYAN ŞERBETİ VE DONDURMAYLA SERİNLEDİLER

Öte yandan sıcak havada gerçekleşen yarışlar sonunda sporcular Maraş Dondurması ve meyan şerbeti ile serinledi. Şampiyonayı değerlendiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yarışların şehrin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirdiği Edebiyat Yolu´muzda bisiklet şampiyonası düzenledik. Kahramanmaraş´ın tanıtımı açısından son derece önemli olan bu etkinlikler sporda olduğu kadar turizmde de katkı sağlayacaktır" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadın sporculardan detay

Yarışın başlaması

Yarıştan detay

Yarışın sona ermesi

Şampiyon Anastasia Chursina ile röp.

Ödüllerin verilmesi

Erkek sporculardan detay

Yarışın başlaması

Yarıştan detay

Yarışın sona ermesi

Sporculara meyan şerbeti ikram edilmesi

Şampiyon Jambaljamts Sainbayar ile röp.

Başkan Hayrettin Güngör ile röp.

Ödüllerin verilmesi

Dondurma şov

Vatandaşlarla röp.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-05 14:12:56



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