Kahramanmaraş’ta orman yangını

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Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangında 1 hektarlık örtülü alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Güvercinlik mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Piknikçilerin ateşinden çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ile 15 personel sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık örtülü alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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