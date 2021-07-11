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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta orman yangını

İHA

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangında 1 hektarlık örtülü alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Güvercinlik mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Piknikçilerin ateşinden çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ile 15 personel sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık örtülü alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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