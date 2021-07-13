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Babacan: 15 Temmuz, iktidarın gücünü tahkim etmesine alet edildi

DHA

Babacan: 15 Temmuz, iktidarın gücünü tahkim etmesine alet edildi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "15 Temmuz gecesi binlerce vatandaşımızın kendi canlarını ortaya koyarak yazdıkları o şanlı tarih, bir süre sonra maalesef iktidarın kendi gücünü tahkim etmesine alet edildi. Önce bitmeyen OHAL dönemine girdik ardından da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' denen ucube sistem geldi" dedi.
Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Kahramanmaraş'ta partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede divanın oluşturulmasının ardından kürsüye gelen Babacan, 15 Temmuz gecesi milletin demokrasiye sahip çıktığını belirterek, "251 şehidimiz demokrasiyi savunmak için hayatını kaybetti, binlerce insanımız yaralandı, tabiri caizse halkımız o gece devleti ayakta tuttu. Tarihimizin en kanlı gecesinde halkımız direnerek demokrasiye sahip çıktı. 15 Temmuz demokrasi direnişinin yıl dönümüne yaklaşıyoruz, 2 gün sonra kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kere daha saygıyla ve minnetle anacağız. Ancak 15 Temmuz sadece senede 1 gün anılacak, ondan sonra da unutulacak tarih değil. Bize düşen, demokrasimize sahip çıkan vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmaktır. O 251 şehidimizin emaneti var. Onlar demokrasiye sahip çıktı, bizim de onların o emanete sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.
15 Temmuz'u düzenleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydeden Ali Babacan, "15 Temmuz gecesi, binlerce vatandaşımızın kendi canlarını ortaya koyarak yazdıkları o şanlı tarih, bir süre sonra maalesef iktidarın kendi gücünü tahkim etmesine alet edildi. Önce bitmeyen bir OHAL dönemine girdik. '3 ay' diye başladılar hatta bir hükümet üyesi, çıktı '3 ay bile sürmez zaten o kadar OHAL'lik bir durum değil' dedi ardından bir 3 ay daha, bir 3 ay daha tam 2 sene. Ardından da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' denen ucube bir sistem geldi. KHK'lar dönemi, standartlaştı, kayırmacılık ve rant düzeni aldı başını gitti. Mafyaların, çetelerin cirit attığı bir ortamda maalesef hukuksuzluk egemen oldu. Oysa 15 Temmuz demokrasi direnişi güçlü, demokratik ve bir hukuk devleti için gerçekten önemli bir fırsat olabilirdi" dedi. DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-07-13 16:39:32

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