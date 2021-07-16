Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında endişelendiren yangın



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın akşam saatlerinde KahramanmaraşAdana karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Fabrikadan yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından da görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-16 19:40:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.