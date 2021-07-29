Kahramanmaraş'ta market deposu yangını 

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

KahramanmaraşGöksun yolundaki marketin deposunda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-29 11:22:26



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