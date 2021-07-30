Kahramanmaraş'ta 3 hektar orman alanı yandı

İskender ZENGİN/ KAHRAMMAMARAŞ, (DHA)- KAHRAMMAMARAŞ'ın Andırın ilçesinde gece çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektar alan zarar gördü.
İlçede kırsal Rıfatiye Mahallesi'nin Canbaz mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2021-07-30 13:30:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.