Eve giren yılanı itfaiye çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde bir eve giren yılan paniğe yol açtı. Yılanı gören ev halkı itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Eve gelen ekipler, ellerindeki ekipmanlarla kara yılanı bulunduğu yerden alarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.