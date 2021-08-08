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Kahramanmaraş'tan yangın bölgesine teknik malzeme ve koruyucu desteği

İHA

Kahramanmaraş'tan yangın bölgesine teknik malzeme ve koruyucu desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği Muğla ve Isparta’ya teknik malzeme ve koruyucu ekipman desteği sağladı.
Büyükşehir belediyesi, yurt genelindeki birçok şehirde meydana gelen yangın afetlerine karşı desteğini sürdürüyor. Osmaniye ve Antalya bölgesine ekip sevk eden ve bölgedeki yangınlardan olumsuz etkilenen canlılara medikal malzeme ve mama desteğinde bulunan büyükşehir belediyesi, bu kez Muğla ve Isparta şehirlerine yardım aracı sevk etti. Bölgenin ihtiyaçlarının tespiti ardından hazırlanan malzemeler arasında; kask lambaları, yanmaz itfaiye üniformaları, botlar, medikal malzemeler ve arazi kıyafetlerinin yanı sıra yangınlar sırasında kullanılması adına kişisel koruyucu malzemeler de yer alıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak yola çıkarmak üzere hazırladığımız yardımlar, kahramanların kişisel koruyucu malzemeleriyle ilgili. Orada ekiplerimizin verimli çalışması ve kendilerini korumaları için bu yardımlar son derece önemli. Arkadaşlarımız ihtiyaçları belirlediler ve onların koordinasyonunu yaptılar. Ben buradan yangınlarda gerçekten kendilerini büyük bir tehlikeye atarak fedakarca çalışan kardeşlerimizi, kahramanlarımızı selamlıyorum. Onlara bir nebze katkıda bulunabilmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

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