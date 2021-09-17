Kahramanmaraş'ta 1143 parça tarihi eser ele geçirildi



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1006'sı sikke toplam 1143 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesinin Ceceli Mahallesi'nde yaşayan Y.M.'nin (37) elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1006 sikke ile 137 obje olmak üzere toplam 1143 parça tarihi eser ele geçirdi. Y.M., gözaltına alınarak jandarmaya götürülürken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-09-17 11:26:34



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