Kahramanmaraş'ta 1143 parça tarihi eser ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 1143 parça tarihi eser ele geçirildi

DHA

Kahramanmaraş'ta 1143 parça tarihi eser ele geçirildi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1006'sı sikke toplam 1143 parça tarihi eser ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesinin Ceceli Mahallesi'nde yaşayan Y.M.'nin (37) elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1006 sikke ile 137 obje olmak üzere toplam 1143 parça tarihi eser ele geçirdi. Y.M., gözaltına alınarak jandarmaya götürülürken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-09-17 11:26:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evin bahçesinde 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Evin bahçesinde 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı
Fedakar anne, engelli kızının düğün hayalini gerçeğe dönüştürdü Kahramanmaraş’ta 27 yaşındaki engelli Buket Bulut’un gelinlik ve düğün hayali, fedakar annesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu Gelinlik giyen, kına yakılan ve kardeş kuşağı bağlanan Buket, "Düğünüm var, ben de gelin oldum" diyerek gönlünce halay çekip oynadı
YEREL HABERLER Fedakar anne, engelli kızının düğün hayalini gerçeğe ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
Engelli çiftin aşkı engel tanımadı
YEREL HABERLER Engelli çiftin aşkı engel tanımadı
10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek: "Bugüne kadar 85 bin çanta dağıttık"
YEREL HABERLER 10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye Onikişubat ...
Kahramanmaraş’ta telefon kaçakçılığı: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta telefon kaçakçılığı: 1 gözaltı
Kaçak getirdiği yedek parçalarla telefon yapıp satarken yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak getirdiği yedek parçalarla telefon yapıp ...
Kahramanmaraş Müftüsü Tekin: "Aşı olmak farz-ı ayndır” "Allah’ın emridir çünkü birinin ölümüne vesile olursan kul hakkına da girmiş oluyorsun"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Müftüsü Tekin: "Aşı olmak farz-ı ...
Elbistan Belediyesi’nden sınava girecek öğrencilere destek
YEREL HABERLER Elbistan Belediyesi’nden sınava girecek öğrencilere ...
Gezici altın hırsızları Kahramanmaraş’ta yakalandı
YEREL HABERLER Gezici altın hırsızları Kahramanmaraş’ta yakalandı
Karadeniz mutfağını Kahramanmaraşlılara sevdirdi
YEREL HABERLER Karadeniz mutfağını Kahramanmaraşlılara sevdirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.