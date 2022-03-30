Yaban keçisi sürüsü ile kurtlar aynı karede Kahramanmaraş’ta yaban keçisi sürüsünün karla kaplı dağlık arazideki yolculuğu ile onları izleyen kurtlar görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban keçisi sürüsü ile kurtlar aynı karede Kahramanmaraş’ta yaban keçisi sürüsünün karla kaplı dağlık arazideki yolculuğu ile onları izleyen kurtlar görüntülendi

İHA

Yaban keçisi sürüsü ile kurtlar aynı karede Kahramanmaraş’ta yaban keçisi sürüsünün karla kaplı dağlık arazideki yolculuğu ile onları izleyen kurtlar görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, yoğun koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu artış gösteren ve 50’den fazla bireyin olduğu yaban keçisi sürüsünün karla kaplı dağlık arazideki yolculuğu ile onları izleyen kurtlar, kameralarca görüntülendi.
Bölgedeki varlıkları yaklaşık 100 yıl önce tespit edilen yaban keçilerinin sayısı, koruma çalışmalarıyla birlikte artıyor. Elbistan’la birlikte Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki dağlık arazilerin adeta süsü haline gelen yaban keçileri, fiziki takibin yanı sıra fotokapanlarla da korunuyor. Yaban keçilerinin yaşam alanları, kameralarca anbean izleniyor. Avlanması kesinlikle yasak olan yaban keçilerini, avlayanlara ise servet değerinde ceza kesiliyor. 250 bin liralık cezanın yanında yoğun denetimlerle birlikte yaban keçilerinin sayısı hızla artıyor.
Daha önceki yıllarda 35 bireyden oluşan sürüler, yeni doğan yavrularla birlikte artık 50’nin üzerine çıkmış durumda. Erkek ve dişilerle yavrulardan oluşan büyük sürüler, yiyecek aramak için, karla kaplı dağlık arazilerde özgürce dolaşıyor.
Elbistan’da son olarak görüntülenen yaban keçisi sürüsü de; koruma çalışmalarının meyvesini verdiğinin en önemli kanıtı oldu. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, 50’den fazla bireyin olduğu sürüyü görüntülemeyi başardı. Çekilen görüntülerin en dikkat çekici yanı ise, sürüyü izleyen kurtlar oldu. Dağ yamacından sürünün her adımını izleyen kurtlar da aynı karede yer aldı.
Görüntülenen sürünün, bugüne kadar bir aradaki en büyük yaban keçisi sürüsü olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

O sektör yüzde 968 büyüdü Kahramanmaraş’ta, ‘Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri’ sektörü, Şubat ayında 4 milyon 771 bin 58 dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER O sektör yüzde 968 büyüdü Kahramanmaraş’ta, ‘Çimento ...
Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını ...
Hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Püren Göleti buz tuttu
YEREL HABERLER Püren Göleti buz tuttu
Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali yenilendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminali ...
Onikişubat’tan 8 bin eve 500’er liralık Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Onikişubat’tan 8 bin eve 500’er liralık Ramazan ...
Bekçiden tüfekli adama tekmeli müdahale Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak etkisizleştirdi Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Bekçiden tüfekli adama tekmeli ...
Afşin’de "Bahar"ı karşılama fotoğraf gezisi
YEREL HABERLER Afşin’de "Bahar"ı karşılama fotoğraf gezisi
Bekçinin tüfeğe tekmeli müdahalesi kamerada
YEREL HABERLER Bekçinin tüfeğe tekmeli müdahalesi kamerada
Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan 12 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan 12 uyuşturucu ...
Kahramanmaraş’ta en çok Hataylı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta en çok Hataylı hayatını kaybetti
Silahlı maganda polis tarafından etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Silahlı maganda polis tarafından etkisiz hale ...
Kahramanmaraş’ta aranan 110 kişiden 62'si tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta aranan 110 kişiden 62'si tutuklandı
Kahramanmaraş polisi hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş polisi hırsızlara göz açtırmıyor
Elbistan’da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Elbistan’da üreticilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı ...
Tuvallerine kuş bakışı haritaları resmediyor
YEREL HABERLER Tuvallerine kuş bakışı haritaları resmediyor
Yaşlıların haneleri akıllı evlere dönüştü
YEREL HABERLER Yaşlıların haneleri akıllı evlere dönüştü
Köpeklerin saldırısından kaçan yavru yaban keçisi eve sığındı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısından kaçan yavru yaban keçisi eve ...
Yeni hayatının her yıl dönümünde çocukları sevindiriyor
YEREL HABERLER Yeni hayatının her yıl dönümünde çocukları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.