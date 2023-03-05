Demir, camide şu an sadece ezan okunduğunu belirterek, "Minarelerimiz ezansız değil, elhamdülillah. Detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra karar verilecek. Bahçesi ve avlusu da buna müsait olmadığından şu anda orada namaz kılınmıyor. İki büyük deprem yaşadık. Bunlar belki bir zarar vermiş olabilir. Detaylı araştırma yapıldıktan sonra ilgili kurumlarca ancak bu karar verilir" ifadelerini kullandı.