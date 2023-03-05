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Kahramanmaraş'ın simge camisi depremlerin ardından tedbiren ibadete kapatıldı

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdülhamid Han Camisi, depremlerin ardından kentteki büyük yıkıma karşın ayakta kalmasına rağmen tedbir amaçlı ibadete kapalı kalacak

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  • Sultan 2. Abdülhamid Han'a ithafen inşa edilen, Kahramanmaraş'ın en büyük camisi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Kentin her yerden görülebilen caminin bahçesindeki şadırvan ise yıkıldı.
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler

    Temeli 1993 yılında atılan, birçok hayırseverin desteğiyle inşa edilerek 13 yıl önce şehre hakim bir tepede ibadete açılan cami, iki büyük depremin ardından meydana gelen çok sayıdaki artçılara da direndi. Camide depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldı.
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler

    "Az hasarlı" olduğunu belirlenen cami, tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. Sadece ezan okunan camiyle ilgili karar, detaylı incelemelerin ardından belli olacak.
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler

    Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, şehrin simgelerinden olan caminin 13 yıl önce ibadete açıldığını söyledi.
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler

    Camiyle ilgili yapılan ilk incelemede "az hasarlı" olduğunun belirlendiğini ifade eden Demir, "Gerekli çalışmalar detaylı olarak ilgili kurumlar tarafından yapıldıktan sonra burası ibadete elverişli ise açılabilir ancak değilse bu biraz daha ince detay, araştırmaya bağlı" dedi.
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler

    Demir, camide şu an sadece ezan okunduğunu belirterek, "Minarelerimiz ezansız değil, elhamdülillah. Detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra karar verilecek. Bahçesi ve avlusu da buna müsait olmadığından şu anda orada namaz kılınmıyor. İki büyük deprem yaşadık. Bunlar belki bir zarar vermiş olabilir. Detaylı araştırma yapıldıktan sonra ilgili kurumlarca ancak bu karar verilir" ifadelerini kullandı.
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler
  • Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler

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