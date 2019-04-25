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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan tarafından yapılan saha araştırmasında, iki yeni böcek türü bulundu.
AA'nın haberine göre Prof. Dr. Aslan, kentte yaptığı arazi araştırmasında, "dağ şekeri" adlı bitki üzerinde yaşayan ve literatürde bulunmayan iki farklı böcek türünü ortaya çıkardı.
Murat Aslan, literatüre kazandırdığı böceklere "Kahramanmaraşensis" ve oğlunun adından yola çıkarak "Hasanberkayi" isimlerini verdi.
Prof. Dr. Aslan, yaptığı açıklamada, araştırmaları sırasında tesadüf sonucu "dağ şekeri" bitkisi üzerinde gördükleri böcekleri takibe aldıklarını söyledi.
Bunlardan örnek alarak incelemede bulunduklarını anlatan Aslan, şunları kaydetti:
"Bunlar 'torymidae' familyasına bağlı. Bu konuda uzman olan Prof. Dr. Miktat Doğanlar hocamla incelemesini yaptık. Bu böceklerin literatürde olmadığını, dünya için yeni tür olduğunu belirledik. Bu çalışmamız yurt dışında bilimsel yayın yapan bir dergide yayınlandı."
Doğadaki dengenin korunması açısından böceklerin önemine dikkati çeken Aslan, dünya üzerinde halen bilinmeyen birçok böcek türü olduğunu dile getirdi.
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