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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:40
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        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Hamit Demir (59) idaresindeki otomobil, Elbistan-Darende kara yolu Küçükyapalak Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Hamit ile eşi Saniye Demir (55) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saniye Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kadının cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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