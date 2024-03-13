Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hamit Demir (59) idaresindeki otomobil, Elbistan-Darende kara yolu Küçükyapalak Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Hamit ile eşi Saniye Demir (55) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saniye Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.