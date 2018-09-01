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Yaman, kazı alanı içerisindeki en önemli buluntuların ağırlıklı olarak kemik ve yontma taş aletler olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl burada bulduğumuz kemik ok ucu bizim için çok önemliydi. Bu sene de en karakteristik buluntumuz, taş kolye diyebilirim. Geç dönemlere ait yapı katlarını kazmaktayız. Roma dönemine ait olduğunu düşündüğümüz bir yapı katına ulaşmış durumdayız" dedi.