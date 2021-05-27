Daha 2 yaşındaydı! Akılalmaz ölüm! 0:00 / 0:00

AA

Antalya'da su dolu kovanın içine düşen çocuk boğuldu. Edinilen bilgilere göre Kumluca Toptancı Hali'nde baba ve annesinin çalıştığı iş yerinin banyosunda, kovanın içindeki suyla oynayan Mehmet Ali Koç (2),annesinin yanından ayrılmasından bir süre sonra kovanın içine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre annesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi. Küçük çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZEYİ BABASI TESLİM ALDI

Koç'un cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Korumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı. Cenazenin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.