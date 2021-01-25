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HaberlerGündem3. SayfaKAHREDEN HABER! Son dakika: Öğretim görevlisi kavgayı ayırmak istedi!
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Öğretim görevlisi kavgayı ayırmak istedi!

Mersin'in Anamur ilçesinde, iki taraf arasında yaşanan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Kaan Tekin (29) hayatını kaybetti. Tekin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Anamur'da toprağa verildi

KAHREDEN HABER! Son dakika: Öğretim görevlisi kavgayı ayırmak istedi!
Öğretim görevlisi kavgayı ayırmak istedi!
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İHA

Mersin'de alınan bilgiye göre, Anamur’un Cerenler mevkiinde iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Bu sırada olay yerinde bulunan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görelisi İbrahim Kaan Tekin, kavgayı ayırmak istedi.

BIÇAK DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI

İHA'da yer alana habere göre kavgayı ayırmaya çalışan Tekin, bu sırada aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Tekin’e ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Durumu ağır olan Tekin daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tekin, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Tekin’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Anamur’da toprağa verildi.

6 AY ÖNCE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLDU

Bekar olan Tekin’in, 17 Temmuz 2020’de Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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