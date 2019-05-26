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Kahreden kaza! Sepetli vinç devrildi! 30 metreden düştüler!

AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otelin camlarını silen 2 işçi, bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu 30 metreden aşağı düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, her iki işçinin de hayatını kaybettiği belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sepetli vinç devrildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) karşısındaki bir otelin camlarını silen Soner Oğuz (42) ve Adil Demir'in (52) bindiği sepetli vinç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

30 METREDEN DÜŞTÜLER

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metreden düşen 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz ve Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

 

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