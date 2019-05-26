Ne olur artık kızımı kurtarın!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) karşısındaki bir otelin camlarını silen Soner Oğuz (42) ve Adil Demir'in (52) bindiği sepetli vinç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

30 METREDEN DÜŞTÜLER



AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metreden düşen 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz ve Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.