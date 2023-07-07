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        Kahreden kazada acı detay! Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı...

        Sakarya'da, Hasan Alemdar'ın kullandığı otomobil ile Emirhan Alemdar'ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yardım etmek için aracından inen Hasan Alemdar, yerde ağır yaralı şekilde yatan kişinin kuzeni olduğunu fark etti. Emirhan Alemdar, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 16:30
        Kahreden kazada acı detay!
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        Sakarya'da, Hasan Alemdar'ın kullandığı otomobil ile Emirhan Alemdar'ın kullandığı (21) motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Emirhan Alemdar, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Alemdar yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve plakası bulunmayan Emirhan Alemdar'ın kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücüsü Emirhan Alemdar ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alemdar, Karasu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Emirhan Alemdar
        Emirhan Alemdar

        Ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan Alemdar yaşamını yitirdi. Kazada ölen Emirhan Alemdar'ın, otomobil sürücüsü Hasan Alemdar'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından yardım etmek için aracından inen Hasan Alemdar, yerde ağır yaralı şekilde yatan kişinin kuzeni olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        #sakarya haberleri
        #trafik kazası
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