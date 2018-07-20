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Kahve telvesinin mucizevi faydaları...

20.07.2018 - 14:22 | Güncelleme:

Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor... Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, Türk kahvesinin bilinmeyen faydalarını anlattı

  • 1 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    1. Tam bir antioksidan deposu

  • 2 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Telvesi ile birlikte pişirilmesi şüphesiz ki Türk kahvesinin antioksidan kapasitesini artırıyor.

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    Böylelikle içeriğindeki polifenoller ile antikanserojen özellik kazanıyor.

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    Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor.

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    2. Konsantrasyon yeteneğini artırıyor

  • 6 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor.

  • 7 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Kakao oranı yüksek bir çikolata ile birlikte tüketildiğinde ise bu yeteneği daha çok artırdığına işaret ediliyor.

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    3. Alzheimer hastalığını önlüyor

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    Yapılan araştırmalar kahvenin, dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının önüne geçtiğini ortaya koyuyor.

  • 10 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Düzenli olarak alınan kafein, bilişsel faliyetlerdeki azalmayı geciktiriyor.

  • 11 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    4. Ömrü uzatıyor

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    Atina Üniversite'si Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma; hergün düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

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    5. Tansiyona etkisi yanlış biliniyor

  • 14 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, Türk kahvesinin içeriğindeki kafeinin tansiyonu kısa süreli olarak yükselttiğini, uzun vadede düzenli olarak belirli dozda içilen türk kahvesinin tansiyon üzerine zararlı bir etkisinin olmadığını belirtiyor.

  • 15 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Torluoğlu "Ayrıca endotel yapıyı onararak yüksek tansiyonun olası etkilerini engelliyor" diyor.

  • 16 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    6. Kalbe dost

  • 17 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Günde 1 fincan kahve kalp dostu. Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi geliyor.

  • 18 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Araştırmalar düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde kalp ve lenf damarlarının iç yüzeylerindeki hücrelerin onarılmasıyla kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

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    7. Şeker Hastalığı Riskini Azaltıyor

  • 20 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Alman bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli olarak içilen günlük 600 ml ve üzerindeki kahve Tip-2 diyabete yakalanma riskini %23 oranında azaltıyor.

  • 21 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    8. Vücutta Yağ Yakımını Uyarıyor

  • 22 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Kafein içeriği ile birlikte spordan yarım saat önce içilen Türk kahvesi spor esnasında yağ yakımını artırıyor.

  • 23 Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
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    Adrenalin hormonu salgılatarak kalp ve dolaşım sisteminin uyarılmasını ve daha fazla enerji yakımını sağlıyor.

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