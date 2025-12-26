Habertürk
        Kahve ve çikolata vücutta histamin patlamasına yol açıyor

        Kahveyle birlikte tüketilen çikolatanın vücutta ani bir histamin patlamasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Barış Öztürk, "Kahve ve çikolata birlikte alındığında vücutta ani bir histamin patlaması yaşanır. Histamin yükseldiğinde vücut kendini koruma moduna alır. Koruma modundaki bir vücut yağ yakmaz, yağ depolamayı tercih eder" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:12 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:12
        1

        Histamin artışının sadece ödemle sınırlı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Barış Öztürk, “Bölgesel kan dolaşımı bozulur, dokulara giden oksijen azalır. Oksijen gitmeyen bölgede yağ yakımı gerçekleşmez. Bu bölgeler zamanla yağ hapsine girer. Bu yüzden bazı bölgeler diyete ve spora dirençli gibi görünür. Sorun kalori fazlası değil, hücresel düzeyde kilitlenmedir.

        2

        Histamin patlaması aynı zamanda insülin dengesini de bozar. Histamin yükseldiğinde insülin sinyalleri sağlıklı iletilemez. Hücre glikozu doğru kullanamaz. Vücut ‘yak’ sinyali yerine ‘sakla’ sinyalini verir.

        3

        Bu süreç özellikle bacaklar, basen, diz çevresi ve alt karın bölgesinde daha belirgin yaşanır. Çünkü bu alanlar histamin ve insülin dalgalanmalarına daha hassastır. Bu nedenle kişi düzenli spor yapmasına ve diyetine uymasına rağmen özellikle alt bedeninde incelme göremez. Buradaki sorun irade eksikliği değil, histamin kaynaklı yağ hapsidir” diye konuştu.

        4

        KAHVE HİSTAMİN SALINIMINI ARTIRIR

        Kahvenin histamin içermese bile vücutta histamin salınımını artırdığını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Kahve histamini parçalayan sistemi yavaşlatır. Yani histamin yükselir ama vücut onu yeterince temizleyemez. Çikolata ise doğrudan histamin yükler. Fermente yapısı nedeniyle histamin içeriği yüksektir ve aynı zamanda histamin salınımını da tetikler.

        5

        Bu ikili birlikte tüketildiğinde histamin patlaması kaçınılmaz olur. Vücut alarm verir. Alarm halindeki bir vücut yağ yakamaz. Bu alarm hali sinir sistemini de etkiler. Kan şekeri dalgalanır, insülin direnci derinleşir. Beyin hızlı rahatlama ister ve duygusal yeme isteği ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

        6

        Bu tablonun özellikle lipödemi olanlarda, kronik ödem yaşayanlarda, bölgesel kilo sorunu olanlarda ve insülin direnciyle mücadele edenlerde daha belirgin görüldüğünü belirten Prof. Dr. Öztürk, "Histamin patlamasının bir diğer özelliği ise her zaman hemen fark edilmemesidir. Bazen ertesi gün tartıda, bazen aynada, bazen de pantolon paçasındaki sıkılıkta kendini gösterir.

        7

        Yani kahve ve çikolata birlikte masum değil. Birlikte tüketildiklerinde vücutta histamin patlaması yaratır. Bu patlama yağ yakımını zorlaştırır, insülin direncini artırır ve bölgesel yağ hapsine yol açar. Çözüm her şeyi yasaklamak değildir. Çözüm, bu tür tetikleyicileri fark etmek ve doğru kombinasyonları öğrenmektir. Bazen kilo veremememizin nedeni fazla yemek değil, vücudun histamin yükü nedeniyle yağı bırakamamasıdır" dedi.

