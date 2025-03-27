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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı! | Son dakika haberleri

        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!

        Adana'da bastığı kahvehanede okey oynayan 35 yaşındaki Erkan Savan ile 40 yaşındaki Ramazan Durak'ı tabancayla vurarak öldüren 17 yaşındaki D.G., tutuklandı. D.G.'nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Savan'ı öldürdüğü, Durak'ın ise kaza kurşunuyla vurulduğu ortaya çıktı. D.G.'nin cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabında, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını "Yolun sonu, son 5 dakika" notuyla paylaştığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:47
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        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
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        Adana'da olay, 25 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G. (17), kahvehaneye gidip, okey oynayan Erkan Savan’a (35) tabancayla ateş açtı.

        İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Hayatını kaybeden Erkan Savan.
        Hayatını kaybeden Erkan Savan.

        DHA'daki habere göre silahtan çıkan kurşunlar Savan ile yanındaki Ramazan Durak’ın (40) göğsüne isabet etti. Savan ile Durak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı.

        HAYATLARINI KAYBETTİLER

        Ramazan Durak da olayda hayatını kaybetti.
        Ramazan Durak da olayda hayatını kaybetti.

        İhbarla kahvehaneye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından Savan ile Durak’ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KAHVEHANE ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

        Cinayet şüphelisi D.G.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Kahvehane önünde bir süre bekleyen D.G.’nin, cinayetin ardından kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.

        ÇEYREK ALTIN BORCUNU ÖDEMEMİŞ

        Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen D.G.’nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Erkan Savan’ı öldürdüğü, yanındaki Durak’ın ise kaza kurşunuyla vurulduğu öğrenildi.

        "YOLUN SONU, SON 5 DAKİKA" PAYLAŞIMI

        Öte yandan D.G.’nin, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını, cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. D.G.’nin, paylaşımın altına ‘Yolun sonu, son 5 dakika’ notu düştüğü ve Savan’ın isim ve soy isminin baş harflerini yazdığı görüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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