Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!

Adana'da olay, 25 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G. (17), kahvehaneye gidip, okey oynayan Erkan Savan’a (35) tabancayla ateş açtı.

İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Hayatını kaybeden Erkan Savan. DHA'daki habere göre silahtan çıkan kurşunlar Savan ile yanındaki Ramazan Durak’ın (40) göğsüne isabet etti. Savan ile Durak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER Ramazan Durak da olayda hayatını kaybetti. İhbarla kahvehaneye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından Savan ile Durak’ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAHVEHANE ÖNÜNDE BEKLEMİŞ Cinayet şüphelisi D.G.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Kahvehane önünde bir süre bekleyen D.G.’nin, cinayetin ardından kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.

ÇEYREK ALTIN BORCUNU ÖDEMEMİŞ Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen D.G.’nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Erkan Savan’ı öldürdüğü, yanındaki Durak’ın ise kaza kurşunuyla vurulduğu öğrenildi.