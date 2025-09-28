Kahvenizi alın, battaniyenize sarılın: Sonbaharın tüm renklerini evinize taşıyacak 10 dizi önerisi!

Battaniyenin altına girip sıcacık bir içecekle dizi keyfi yapmak sonbaharın en güzel ritüellerinden biridir. Ağaçların kızıl tonları, mistik bir atmosfer ve okul sezonunun dönüşü ekrana da yansıyor. İşte sizi hem huzurlu hem de heyecanlı bir sonbahar yolculuğuna çıkaracak 10 dizi önerisi!