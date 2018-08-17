Kaiserslautern - Hoffenheim karşılaşma önü

Almanya DFB Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Kaiserslautern, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hoffenheim takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Ev sahibi Kaiserslautern, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hoffenheim son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 285. İddaa'da Kaiserslautern kazanır 7.00, berabere biter 4.00, Hoffenheim kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
Kaiserslautern son haftadaki Hoffenheim müsabasında 1-2 yenildi.
Hoffenheim, Kaiserslautern karşılaşmaında 1-2 kazandı.
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