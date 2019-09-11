Kalamış Performans Sahnesi açıldı

Kalamış Performans Sahnesi, sanat, medya ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı bir davetle açıldı. Kalamış'ın lezzet durağı Bedri Usta'nın üst katında açılan Kalamış Performans Sahnesi, ilk gecesinde sahnede Kürşat Başar ve Jale'yi ağırladı. İkili performansıyla büyük beğeni toplarken, Hayko, Yeliz ve Yonca Evcimik de sahneye konuk olarak şarkılarıyla geceye renk kattı.

Genel sanat yönetmenliğini Yonca Evcimik'in üstlendiği mekanın ilk gecesinde ünlü isimler de hazır bulundu. Evcimik Kalamış Performans Sahnesi ve buradaki göreviyle ilgili şunları söyledi; "Arkadaşlarımın teklifi üzerine büyük bir heyecan duyarak bu işe başladım, sanat danışmanlığı görevini üstleneceğim. 90'lar konseptli bol eğlenceli geceler misafirlerimizi bekliyor. Kalamış'tan bir tatlı huzur almaya gelen herkesi bekliyoruz."

Neslihan Yeldan, Akasya Aslıtürkmen, Gülay Afşar, Yeliz, Hayko,Uğurkan Erez, Elif Karlı, Hakan Eren, Yasemin Şefik, Nurcan Kuzucan ve Gülgün Çavuşoğlu geceye katılan tanınmış simalardı.

Bedri Usta ve Akın Baygın'ın ortaklığında açılan mekan, kış sezon boyunca birbirinden ünlü isimleri Anadolu yakası seyircisiyle buluşturacak. Mekân 20 Eylül'de Deniz Seki'yi ağırlayacak.