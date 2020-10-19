Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesi çökertildi

DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nün düzenlediği operasyonda, yurt dışı bağlantılı uyuşturucu çetesi çökertildi. Gözaltına alınan suç örgütü lideri E.C. ile birlikte 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri, çeşitli iletişim kanallarıyla bağlantı kurdukları müşterilere pazarlayan organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Suç örgütü üyelerine ait evde yapılan aramada kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile 3 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin, hassas terazi, araçlarda yapılan aramalarda ise 8 kilogram uyuşturucu madde 'scunk' ile uyuşturucu maddenin etkisini arttırmak için kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Suç örgütünün lideri olduğu belirlenen E.C. ile B.E., M.K., Y.C. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OTOPARKTA ŞOFÖR DEĞİŞTİREREK HEDEF ŞAŞIRTMA

Suç örgütü ile ilgili ihbarla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibe alınan E.C.´nin bağlantılı olduğu kişileri, kullandığı yerleri ve araçlar tek tek belirledi. Suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depo ve sevkiyatlarda kullandıkları araçlar yakın takibe alındı. Örgüt üyelerinden M.K.´nın uyuşturucu madde yüklü aracı otoparka getirerek park ettiği, anahtarları güvenlik görevlisine bıraktığı, yaklaşık bir saat sonra bir başka örgüt üyesi B.E. tarafından söz konusu aracın alınarak mal teslim yerine götürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri bu sırada eş zamanlı operasyon başlattı.

UYUŞTURUCU TAHSİLATI KALAŞNİKOFLA

Jandarma ekipleri suç örgütünün kullandığı Büyükçekmece'deki evde yaptıkları aramalarda, 1 adet kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile 3 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa´da durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ise 8 kilogram uyuşturucu madde scunk ile uyuşturucu maddenin etkisini arttırmak için kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturmada örgüt üyesi M.G.´nin adam öldürmek suçundan hükümlü olduğu sırada cezaevinden firar ettiği, uzun süredir arandığı belirlendi. Ele geçirilen Kalaşnikof silahın ise tahsilatlarda kullanıldığını tespit edildi.