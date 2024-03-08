Kalben ile Yeni Zaman Şarkıları Babylon'da
Babylon; "Hello, It's Me Babylon" sloganıyla mart ayı boyunca müzikseverleri farklı sesler, yeni fikirler, yeni keşiflerle buluşturacak.
Açıldığı günden bu yana şehrin müzik anlayışını değiştirmesinin yanı sıra hem yerel hem de küresel müzik kültürünü yaşatan bir merkez haline getiren Babylon; “Hello, It’s Me Babylon” diyerek mart ayında da müzik severlerin buluşma adresi olmayı sürdürüyor. Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler, yeni keşiflerle buluşturan Babylon’un mart programı boyunca; MEVZUSAL #1: Goblin Daycare, Asperger, Pembe, Hiçamahiç; Kalben ile Yeni Zaman Şarkıları; Hey Gidi Günler; GUTS, Öncesi: Kornelia (Ladies on Records); KILLY; Çağıl Kaya “Kaygılar Sahnesi” İlk Konser; Develer “Fauna” İlk Konser, Sonrası: Netam (Live); Sattas, Öncesi: Ras Memo; Radyo Eksen Partisi; Vera “İkinci Baskı” İlk Konser; Cemiyette Pişiyorum, Öncesi: Deli Gömleği ve Y2K Millenium Party ile Babylon sahnesinde müzik severlerle buluşacak.
MEVZUSAL #1: GOBLİN DAYCARE, ASPERGER, PEMBE, HİÇAMAHİÇ // 7 MART PERŞEMBE // 19:30
KALBEN İLE YENİ ZAMAN ŞARKILARI// 8 MART CUMA // 22:00
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, yepyeni şarkıyla kutlamak için şarkıcı- söz yazarı geleceğinin ülkemizdeki en üretken isimlerinden Kalben ile 8 Mart- Cuma günü Babylon’da buluşuyor!
Kariyerinin başından beri anlattığı evrensel insan hikayeleri ile kendi yolunu çizen, şarkıcı- söz yazarı Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Genco Arı'ya ait olan yeni şarkısı “Hatıraların Gölgesi” ile kutlamak için Babylon’da.
HEY GİDİ GÜNLER // 9 MART CUMARTESİ // 21:00
Sarp Dakni ve Berke Yavuz’un kabin başında olacağı9 Mart Cumartesi akşamı her dizesini ezbere bildiğimiz Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lara ve 2000'lere birlikte geri döneceksiniz.
GUTS, ÖNCESİ: KORNELIA (LADIES ON RECORDS) // 15 MART CUMA // 22:00
KILLY // 16 MART CUMARTESİ // 22:00
Karanlık ve melodik müziğini, duygusal sözler ile kendi tarzında ustalıkla birleştirerek, kısa sürede Kanada trap / rap sahnesinin yükselen sanatçıların birine dönüşen KILLY, Türkiye’deki ilk konseri için LIFE I CHOSE turnesi kapsamında 16 Mart’ta Babylon'a konuk oluyor!
ÇAĞIL KAYA “KAYGILAR SAHNESİ” İLK KONSER // 20 MART ÇARŞAMBA // 21:30
Çağıl Kaya’nın müzik ve dansı bir arada var eden disiplinlerarası projesi “Kaygılar Sahnesi”nin ilk konseri için 20 Mart Çarşamba gecesi Babylon’da.
DEVELER “FAUNA” İLK KONSER, SONRASI: NETAM (LIVE) // 21 MART PERŞEMBE // 21:30
SATTAS, ÖNCESİ: RAS MEMO // 22 MART CUMA // 22:00
Reggae sahnesinin önde gelen gruplarından Sattas 22 Mart Cuma günü reggae elçisi Ras Memo’nun setiyle dans pistinde olacak!
RADYO EKSEN PARTİSİ // 23 MART CUMARTESİ // 21:00
VERA “İKİNCİ BASKI” İLK KONSER // 27 MART ÇARŞAMBA // 21:30
Vera, uzun süredir beklenen yeni albümü “İkinci Baskı” ile, 27 Mart Çarşamba akşamı Babylon’da!
CEMİYETTE PİŞİYORUM, ÖNCESİ: DELİ GÖMLEĞİ // 28 MART PERŞEMBE // 21:30
Y2K MILLENNIUM PARTY // 29 MART CUMA // 21:00
Milenyum kuşağı Babylon’da zaman yolculuğuna çıkıyor ve 29 Mart Cuma akşamı Y2K Millennium Party’de dans pistinde buluşuyor!
Etkinliğin biletlerine Biletix, Mobilet ve Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.