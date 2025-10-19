Çok kahkaha atmak kalp krizi riskini azaltır mı yoksa artırır mı?
Gülmek sadece moralinizi değil, kalbinizin sağlığını da güçlendiriyor. Son araştırmalar, düzenli kahkaha atmanın damarları gevşettiğini, stresi azalttığını ve kalp krizi riskini düşürdüğünü gösteriyor. Bilim insanlarına göre "gülme terapisi" gelecekte ilaç kadar etkili olabilir. İşte detaylar...
Kahkaha gerçekten en iyi ilaç mı? Bilim insanları bu soruya artık daha net bir yanıt veriyor. Yeni araştırmalara göre kahkaha, kalp ve damar sistemini güçlendiriyor, stres hormonlarını azaltıyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Detaylar haberimizin devamında...
KAHKAHA KALBİN DOSTU MU, DÜŞMANI MI?
Gülmek sadece ruh halimizi değil, kalbimizin ritmini de etkiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kahkaha atmanın kalp sağlığı üzerindeki şaşırtıcı faydalarını ortaya koyuyor.
Stresin kalp hastalıkları için en önemli risk faktörlerinden biri olduğu düşünülürse, kahkahanın adeta doğal bir “antistres ilacı” gibi çalıştığı söylenebilir.
KAHKAHA DAMARLARI GEVŞETİYOR
Dr. Brett Carroll’a göre kahkaha, damarların iç yüzeyini oluşturan endotelyumun daha iyi çalışmasını sağlıyor. Çünkü gülme sırasında vücut endorfin adı verilen mutluluk hormonlarını salgılıyor. Bu hormonlar, nitrik oksit üretimini artırarak damarların gevşemesine yardımcı oluyor.
Aynı zamanda kortizol ve epinefrin gibi stres hormonlarının düzeyi azalıyor. Bu hormonlar damarları daraltarak tansiyon yükselmesine ve kalp krizi riskine yol açabiliyor. Dolayısıyla kahkaha, stresin kalp üzerindeki yıkıcı etkilerini dengeleyebilen doğal bir savunma mekanizması olarak görülüyor.
“KAHKAHA REÇETESİ” YOK AMA ETKİLERİ GERÇEK
Dr. Carroll, “Elimizde belirli bir kahkaha reçetesi yok ama sağlıklı yaşam alışkanlıkları, stres yönetimi ve pozitif duygusal sağlık kalp için çok faydalı” diyor.
Uzmanlara göre, kahkaha tıpkı egzersiz gibi damarları çalıştırıyor. Kalp atış hızını artırarak oksijenin tüm vücuda daha etkin taşınmasını sağlıyor. Bu da uzun vadede damar fonksiyonlarını güçlendirip kalp hastalıklarını önleyebiliyor.
GÜLME TERAPİSİ KALBİ GÜÇLENDİRİYOR
Brezilya’da yapılan dikkat çekici bir araştırma, kahkahanın kalp hastaları üzerindeki somut etkilerini kanıtladı. Koroner arter hastalığı olan 26 kişiyle yürütülen çalışmada, katılımcıların yarısı üç ay boyunca haftada iki kez komedi programları izledi. Diğer yarısı ise politik belgeseller gibi ciddi içerikler tercih etti.
Sonuçlar oldukça netti: Komedi izleyen grubun kalbi, oksijeni %10 daha verimli pompalayabilir hale geldi. Damar esnekliği arttı ve iltihap göstergeleri azaldı. Uzmanlar, bu sonuçların kalp krizi ve felç riskini azaltabileceğini belirtiyor.
“İLAÇ GİBİ GÜLME” MÜMKÜN MÜ?
Araştırmanın baş yazarı Prof. Marco Saffi’ye göre, kahkaha terapisi ileride ilaç tedavisine destek olacak bir yöntem haline gelebilir. “Laughter therapy, yani gülme terapisi, iltihabı azaltıyor ve damar fonksiyonlarını iyileştiriyor. Hastaların haftada en az iki kez kahkaha atmalarını öneriyoruz,” diyor Saffi.
Uzmanlara göre kahkaha, endorfinleri artırarak hem ruh halini hem de ilaçlara uyumu güçlendiriyor. Çünkü mutlu insanlar tedaviye daha kolay uyum sağlıyor.
KALBİNİZİ GÜLDÜRMEK ELİNİZDE
Henry Ford Health kardiyoloğu Dr. Karthikeyan Ananth da kahkahanın stres hormonlarını azaltarak kalp kaslarını rahatlattığını söylüyor. “Öfke ve yalnızlık kalp kaslarında spazmlara yol açabilir, kahkaha ise bu döngüyü kırar,” diyor.
Uzmanlar, kahkahanın aynı zamanda tansiyonu düşürdüğünü, bağışıklığı güçlendirdiğini ve kortizolü azaltarak kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirtiyor. Kısacası kahkaha, hem zihni hem kalbi besleyen doğal bir ilaç.
Kaynak: The Guardian, Henry Ford
Fotoğraf kaynak: ShutterStock