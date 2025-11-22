Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaldı Üç Gün ne zaman çekildi?

        Kaldı Üç Gün filmi konusu ve oyuncuları: Kaldı Üç Gün ne zaman çekildi?

        Kaldı Üç Gün (Only 3 Days Left) filmi 22 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Tarek Boudali üstlendiği film 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularına yanıt arıyor. İşte Kaldı Üç Gün filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 22.11.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kaldı Üç Gün filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Kaldı Üç Gün filmi, Meksikalı bir kartel tarafından büyükannesi kaçırılan Rayane'nin onu kurtarmak için girdiği mücadeleyi konu alıyor. Peki, "Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaldı Üç Gün ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        KALDI ÜÇ GÜN KONUSU NE?

        Ryane'in büyükannesi, Meksikalı bir kartel tarafından kaçırılır. Ryane ise karteli bulmaya ve büyükannesini kurtarmaya kararlıdır. Ancak en büyük sorun, Ryane'in zamana karşı da yarışması gerekmesidir. Çünkü büyükannesini kurtarabilmek için yalnızca üç günü vardır.

        3

        KALDI ÜÇ GÜN OYUNCULARI KİMLER?

        Tarek Boudali- Rayane

        Philippe Lacheau- Tony

        Julien Arruti- Pierre

        Vanessa Guide- Stéphanie

        José Garcia- Le Rat

        Marie-Anne Chazel- Rayane'in annesi

        Reem Kherici

        Rossy de Palma

        Élodie Fontan

        Chantal Ladesou

        Jean-Luc Couchard

        Michèle Laroque

        Franck Gastambide

        Jean-Yves Berteloot

        Alain Barbier

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede