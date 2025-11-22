Kaldı Üç Gün filmi konusu ve oyuncuları: Kaldı Üç Gün ne zaman çekildi?
Kaldı Üç Gün (Only 3 Days Left) filmi 22 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Tarek Boudali üstlendiği film 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularına yanıt arıyor. İşte Kaldı Üç Gün filmi konusu ve oyuncuları...
KALDI ÜÇ GÜN KONUSU NE?
Ryane'in büyükannesi, Meksikalı bir kartel tarafından kaçırılır. Ryane ise karteli bulmaya ve büyükannesini kurtarmaya kararlıdır. Ancak en büyük sorun, Ryane'in zamana karşı da yarışması gerekmesidir. Çünkü büyükannesini kurtarabilmek için yalnızca üç günü vardır.
KALDI ÜÇ GÜN OYUNCULARI KİMLER?
Tarek Boudali- Rayane
Philippe Lacheau- Tony
Julien Arruti- Pierre
Vanessa Guide- Stéphanie
José Garcia- Le Rat
Marie-Anne Chazel- Rayane'in annesi
Reem Kherici
Rossy de Palma
Élodie Fontan
Chantal Ladesou
Jean-Luc Couchard
Michèle Laroque
Franck Gastambide
Jean-Yves Berteloot
Alain Barbier