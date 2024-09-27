Kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü
İstanbul Fatih'te kaldırım üzerinde arkadaşları ile sohbet eden bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü'nde bulunan bir dükkanın önünde kaldırımda duran 3 kişi sohbet ediyordu.
Kaldırımın sokağa bakan tarafında duran ve arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine bir anda cam çerçeve düştü. Başına çerçeve düşen adam kaçmaya çalışırken çerçevenin camı ise paramparça oldu.
Çerçevenin düştüğü sırada yakından geçen bir adamda kıl payı kurtuldu. Kafasına cam çerçeve düşen kişi ise şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı.