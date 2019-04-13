Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde geçtiğimiz ocak ayında akılalmaz bir trafik kazası meydana geldi. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik (28),bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile iş çıkışı buluşup, alışveriş merkezine gitti. Çift, bir süre sonra evlerine gitmek için yolun kenarına gelip, kaldırımda taksi beklemeye başladı. Ancak Orçun Türker'in (31) kullandığı otomobil, kaldırıma çıkarak, Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre bir otomobil firmasında genel müdür asistanı olan Zeynep Tuğçe Çelik, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Orçun Türker, sevk edildiği Bursa 4´üncü Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''SES GELİNCE BİRİNE ÇARPTIĞIMI FARK ETTİM'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Orçun Türker hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, sürücü Orçun Türker'in, "Olay gecesi 90-100 kilometre hızla seyir halindeydim. Bir araç beni sıkıştırınca kendimi sağ tarafa attım, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra yol kenarında bir yere çarptığımı düşündüm. Orada bulunan belediye otobüs durağının altından sesler gelince birisine çarptığımı fark edip, hemen ambulansı aradım" ifadesi yer aldı. 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Orçun Türker, önümüzdeki ay Bursa 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak.