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HaberlerGündem3. SayfaKaldırımda yürürken başına adam düştü! - Haberler
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İstanbul’da akılalmaz olay: Otelin penceresinden atlayıp kaldırımda yürüyen şahsın üzerine düştü

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Çağlayan’da üşümemesi için geceden otele yerleştirilen akli dengesi bozuk bir şahıs, sabah saatlerinde kaçmak için pencereden atladı. Aşağıya düşen şahıs, yoldan geçen bir vatandaşın üstüne düşünce ikisi de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Kaldırımda yürürken başına adam düştü! - Haberler
Kaldırımda yürürken başına adam düştü!
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İHA

Olay, önceki gün saat 09.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57) belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi.

İHA'nın haberine göre, geceyi burada geçiren şahıs sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı. Atlayan şahıs o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören’in (29) üstüne düştü.

Akılalmaz olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yeniaras pencereden atlamaya çalışıyor. Atlayan şahıs yoldan geçen adamın üstüne düşüyor. Vatandaşlar ise koşarak yaralının başına geliyor.

Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi.

"KENDİNİ ATTI, ŞAHSIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi ondan sonra götürdü” dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı incelemede, şahsın akli dengesinin bozuk olduğu ve belediye tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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