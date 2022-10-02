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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımda yürüyen kadına tekmeyle saldırdı!
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Gaziosmanpaşa'da kaldırımda yürüyen kadına tekmeyle saldırdı!

İstanbul'da yaşanan bir saldırı dehşete düşürdü. Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen bir kadın, arkasından gelen hiç tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı

Kaldırımda yürüyen kadına tekmeyle saldırdı!
Kaldırımda yürüyen kadına tekmeyle saldırdı!
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DHA

Gaziosmanpaşa'da kaldırımda yürüyen N.U. arkasından gelen hiç tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Kadının uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı tekmeli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre , olay önceki gün saat 10.00 sıralarında yaşandı. İlçede kaldırımda yürüyen N.U., arkasından gelen tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda; ellerinde poşetler kaldırımda yürüyen kadının arkasından bir kişinin yürüdüğü, bir anda hızlanan kişinin kadının bacağına tekme savurduktan sonra hızlanarak uzaklaştığı görülüyor. Kadının; uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı, saldırganın gittiği yöne bir süre baktıktan sonra geldiği yöne doğru geri döndüğü kameraya yansıyor. Saldırıya ilişkin polise herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

"ELİ AYAĞI TİTRİYORDU, BİZ DE SU VERDİK"

Olayın yaşandığı yere yakın olan dükkanda çalışan Onur Çelebi, "Sabah saatlerinde biz dükkanda oturuyorduk. Kadına tekme atmışlar. Biz de sonradan fark ettik. Kadın da hiç sesini çıkarmadı. Biz de kamera kayıtlarından ne olduğunu gördük. Kadın şoktaydı zaten. Yapan kişi de Bursa Mahallesi'nde oturan bir madde bağımlısı. Kadına sorunca 'biri tekme attı' dedi, eli ayağı titriyordu, biz de su verdik. Kadının eşi geldi, o adamı aradı ama bulamadı. Buralarda böyle şeyler çok oluyor" dedi.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KİŞİ SALDIRIYOR"

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Havva Nur Tarakçı, "Burada bir kadın şiddete maruz kaldı. Uyuşturucu bağımlısı bir kişi, kadına vuruyor, kaçıyor. Geçen benim de başıma böyle bir olay geldi. Bu caddede çalışıyorum, tereddüt ediyorum. İçip içip, dükkanlara giriyorlar, insanlara saldırıyorlar. Kadın olarak korkuyorum, aynısını ben de yaşadım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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