Kaldırımda yürüyen kadına tekmeyle saldırdı!

"ELİ AYAĞI TİTRİYORDU, BİZ DE SU VERDİK"

Olayın yaşandığı yere yakın olan dükkanda çalışan Onur Çelebi, "Sabah saatlerinde biz dükkanda oturuyorduk. Kadına tekme atmışlar. Biz de sonradan fark ettik. Kadın da hiç sesini çıkarmadı. Biz de kamera kayıtlarından ne olduğunu gördük. Kadın şoktaydı zaten. Yapan kişi de Bursa Mahallesi'nde oturan bir madde bağımlısı. Kadına sorunca 'biri tekme attı' dedi, eli ayağı titriyordu, biz de su verdik. Kadının eşi geldi, o adamı aradı ama bulamadı. Buralarda böyle şeyler çok oluyor" dedi.