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Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 11.'si, 22 Eylül 2022 tarihinde Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından, “Değişim ve Sürdürülebilirlik” temasıyla, Gebze Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) bulunan Workinn Hotel’de gerçekleştirildi. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin, sektörde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu zirvede, UKUB Yönetim Kurulu Başkanı Şahan EÇİN, Türkiye ve Dünyadaki mevcut sektör durumu hakkında bilgi vererek başladı.

Başkan Şahan EÇİN “Sektörümüz adına yoğun ve bereketli geçen bir sezonun sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde, kalıp denemeleri %80 seviyesinde bitmiş olup, kalıp teslim aşamalarına doğru gelinmiştir. Genel yıl bazında %80-90 doluluk oranı ve %70 lere varan yerli kalıpçı kullanım oranı ile gelecek için bizlere iyimser tablolar çizme noktasında önemli veriler elde edilmiştir. Tabi ki yoğun geçen bu sezona istinaden başlayan izin dönemleri ve kalıp teslimleri ile yıl sonuna doğru bu yoğun tempolu ivmede yatay seyir devam edecektir.” şeklinde sektörün mevcut durumu ile ilgili veriler paylaştı.

Zirve’ye konuşmacı olarak katılım gösteren sektörün önde gelen isimleri PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer KARADENİZ, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Talha ÖZGER, TAYSAD Denetleme Kurulu Üyesi ve FEYÇ Projesi Eş Başkanı Sn. Selma GÜLBEYAZ, Yönetim Danışmanı Sn. Fatih ANIL, TOBB İcra Kurulu Üyesi Sn. Fatma AYDOĞDU, Türk Eximbank Çorlu Şube Müdürü Sn. Yasincan TANAYDI, Meusburger Genel Müdürü Sn. Cevdet Eren LOKUMCU, Türk kalıpçılığının mevcut durumu ve gelecek vizyonu, Dünya kalıpçılığında son durum ve Türk kalıp sektörünün dünyadaki yeri, sanayi sektörlerinin durumu ve Türk kalıpçılığına etkisi, mesleki eğitim ve istihdam, Sanayide Kadın Eli, Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle, sürdürülebilir enerji konularına değindiler.

Yaklaşık 300 üst düzey sektör mensubu ile sektörün önde gelen OEM ve TIER 1 firmalarının yoğun bir ilgiyle katıldığı etkinlikte, katılımcılar UKUB’un yaptığı çalışmaları anlamlı bulduklarını, sektörün gelişmesi için yapılan çalışmaları desteklemenin önemini ifade ettiler. UKUB’un sektör adına bu kadar değerli bir organizasyonu geleneksel olarak devam ettirmesinin önemini vurguladılar.

Başkan Şahan EÇİN konuşmasında, “Kamuoyu sürdürülebilirlik kelimesi ile ilk olarak Birleşmiş Milletler bünyesi altında çalışmakta olan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı içerisinde yayınlamış olduğu Ortak Geleceğimiz isimli rapor aracılığı ile tanıştı.

Raporda yer alan sürdürülebilirlik tanımı: “İnsanlık; doğanın gelecek nesillerin gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.” şeklinde yapıldı.

Dünya çok hızlı şekilde değişmekte. Teknolojik olarak çok büyük ve hızlı değişimler gerçekleşmekte. Bu değişimle beraber bizler gibi şirketlerimiz gibi dünyamızda yaşlanmakta. 70 li bir kuşak insanı olarak evlerde televizyonların olmadığı, mahalle çeşmelerinden evimize su taşıdığımız yokluk şartlarından Metaverse gibi sanal alemlerde firma kurmak, resim sergileri gezip konserlere gitmek gibi hayal dahi edemeyeceğimiz bir süreci yaşadım. Bu değişim teknolojik olarak olumlu iken, birçok ekolojik kültürleri ve doğamızı acımasızca tahrip ettik. Şimdi de acımasızca tahrip ettiğimiz dünyamızı kurtarma telaşı ve çabası içerisine düştük veya daha açık tabir ile düşürüldük.

Sadece dünyamız değil yaşlanan şirketlerimiz, kullanılan teknolojiler, araçlar, kurumsal yönetim şekilleri. 1800 lü yıllarda endüstri devrimi ile başlayan ve günümüze değin özellikle son 3-4 yılda müthiş bir ivme kazanan süreçte, SOSYAL GELİŞİM-ÇEVRE KORUMA-EKONOMİK BÜYÜME üçlüsünü tüm noktaları ile fayda payında çok iyi şeklide yönetmemiz gerekmektedir.

Güneş enerji sistemleri, karbon ayak izi, yeşil enerji ve makinalar gibi birçok yeni kavramlar ile kültürler önümüzdeki süreçte hayatımıza ciddi oranda yön verecek politika ve tedbirlerin temel taşını oluşturacaktır.” İfadelerine yer verdi.

Zirve sunumlarının da ortaya koyduğu kalıpçılar, küresel arenada mücadele etmeye devam edecekse eğer, her açıdan rekabetçi organizasyonlar haline dönüşmek durumunda.

Türk kalıpçılığını geliştirmek, kalıpçılık sektöründeki gelişmeleri, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla, değerli sponsorların katkılarıyla düzenlenen 11. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi son bularak, her yıl yükselen bir çıta ile Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin devam edeceği belirtildi.