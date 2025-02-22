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        Haberler Sağlık Kalp hastalarına "soğuk hava" uyarısı | Sağlık Haberleri

        Kalp hastalarına "soğuk hava" uyarısı!

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, rüzgar ya da soğukla birlikte kalp damarlarında büzüşme, daralma olabileceğini belirterek, "Bu, normal insanları etkilemezken kalp hastalarında artı risk getirebilir. Buna dikkat etmelerini öneriyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:51
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        Kalp hastalarına "soğuk hava" uyarısı!
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        Prof. Dr. Kutlu, kalp hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm sebeplerinin başında geldiğini söyledi.

        Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yılda yaklaşık 18 milyon, Türkiye'de de 200 bin kişinin kalp hastalığına bağlı hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kutlu, "Ne yazık ki bu sayı her geçen gün daha da artış gösteriyor. Özellikle şu günler kalp hastaları için daha riskli. Kalp hastalığı açısından yüksek tansiyon, kalp krizi, kalp yetmezliği ya da kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde artış görülebiliyor. Bu nedenle de soğuk havada özellikle kalp hastalarının daha çok dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

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        Kutlu, sıcaklık azaldıkça vücudun ısı dengesini koruyabilmek için bazı düzenleme mekanizmalarının devreye girdiğini anlatarak, "Bunlar içinde de en önemlisi cildin kan dolaşımı. Cilt kan dolaşımı soğuk havalarda büzüşerek vücudun ısısını korumaya çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Böyle durumlarda kalbin daha fazla kan pompalamak zorunda kaldığına dikkati çeken Kutlu, şu değerlendirmede bulundu: "Bu da kalp hızını, kan basıncını arttırabiliyor. Tabii ki kalp hızı artışı, kan basıncındaki yükselmeler sağlıklı insanlarda herhangi bir etki göstermiyor ancak kalp hastalarını olumsuz etkileyebiliyor. Soğukla birlikte kalp damarlarında da büzüşme meydana gelebiliyor ve bunun sonucunda da koroner arter hastalığı yani kalp damarlarında tıkanıklık olan hastalarda bu durum daha da darlığı arttırabiliyor. Hastalarda göğüs ağrısı gibi anjina dediğimiz şikayetlere sebep olabiliyor."

        Prof. Dr. Kutlu, kışın bağışıklık sisteminin zayıflamasının özellikle enfeksiyonlara yatkınlığı arttırdığını söyledi.

        Enfeksiyonlara bağlı olarak basit soğuk algınlığından grip, nezle ve akciğer hastalıklarına kadar birçok hastalığın gelişebildiğini anlatan Kutlu, enfeksiyonla beraber ateş yüksekliğinin kalp hızını daha da hızlandırabileceğine işaret etti.

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        Kutlu, kalbin daha hızlı çalışmasının, oksijen tüketimini arttırdığını, bunun da özellikle koroner arter ya da kalp yetmezliği bulunan hastalarda ilave risk getirdiğini vurguladı.

        ZATÜRRE AŞISI UYARISI!

        Kalp hastalarına grip, özellikle 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlara da zatürre aşısı olmalarını tavsiye eden Kutlu, şunları kaydetti: "Kışın hem soğuğun etkisi hem de hareketsizlik sonucunda kilo alımı olabiliyor ve bunların hepsi hastaları olumsuz etkileyebiliyor. Onun için kalp hastalarının egzersizlerini aksatmaması önemli ancak çok soğuk havalarda ve özellikle rüzgara karşı yürümemeleri lazım. Çok uzun saatler dışarıda olmamalılar. Koroner arter hastaları için özellikle söylüyorum, rüzgarla ya da soğukla birlikte kalp damarlarında büzüşmeler, daralma olabilir. Bu normal insanları etkilemezken kalp hastalarında artı risk getirebilir. Buna dikkat etmelerini öneriyorum."

        Yakın temastan kaçınılması ve enfeksiyon ihtimaline karşı kapalı ortamlarda bulunulmamasını öneren Kutlu, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme ile sıvı alımına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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        "TANSİYON HASTALARI İLAÇLARINI DÜZENLİ KULLANMALI"

        Prof. Dr. Kutlu, özellikle kışın hastalarda kan basıncında yükselmeleri çok sık gözlemlediklerine işaret etti.

        Tansiyon hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmasının, tansiyon takiplerini biraz daha sık yaptırmasının faydalı olacağını anlatan Kutlu, "Aynı şekilde uyku düzenlerine dikkat etmeleri önemli. Kışın, yaz aylarında olduğu kadar D vitamininden faydalanamıyoruz. Bu nedenle de kış döneminde D vitamini takviyeleri alabiliriz ya da enfeksiyondan korunmak için kış çaylarından tüketebiliriz." tavsiyesinde bulundu.

        Kutlu, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetlerde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

        Grip ilaçlarındaki burun tıkanıklığına faydalı bazı etken maddelerin kan basıncını yükseltebildiğini, çarpıntıya yol açabildiğini dile getiren Kutlu, özellikle tansiyon hastalarının bu ilaçları doktor tavsiyesiyle kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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