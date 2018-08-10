Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer Abbasoğlu, "Oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. Soğuk su kalp krizi için bir uyarandır. Uzak durmak lazım. Hastalar bol bol su içsinler ve gün içinde bir bazen iki kere ılık suyla duş alsınlar” dedi
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Mevsim yaz olunca soğuk su tercih ediliyor ama Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer Abbasoğlu, "Biz oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. Soğuk su kalp krizi için bir uyarandır. Uzak durmak lazım. Hastalar bol bol su içsinler ve gün içinde bir bazen iki kere ılık suyla duş alsınlar” dedi.
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İHA'nın haberine göre; kalp krizi veya felç geçirmiş, kalp ameliyatı olmuş, damarlarında daralma ya da yüksek tansiyonu olan hastaların sıcak havalarda, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde sokağa çıkmaması gerekktiğini söyleyen Dr. Abbaosoğlu, “Mecburen dışarıda olacaksa gölgede kalmaya dikkat etsin. Bu hasta grubu için sıcak oldukça tehlikelidir.
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Sıcakta terler, su ve tuz kaybederiz. Tuz kaybı tansiyonu yükseltir. Yükselen tansiyon beyindeki damarlarda basıncı ve yeniden felç geçirme riskini arttırır. Biz bu hastalara dışarıda şemsiye ya da şapka kullanmalarını öneriyoruz. Bol su içmeli ve serin yerlerde kalmalılar” dedi.
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Bu hastaların mutlaka su içmesi gerektiğini ifade eden Abbasoğlu, “Çay, meyve suyu, ayran, limonatalar yaz günlerinde çok içiliyor. Ama bizim asıl önerimiz sudur. Mevsim yaz olunca soğuk su tercih ediliyor ama biz hastalarımıza oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. Soğuk su kalp krizi için bir uyarandır.
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Uzak durmak lazım. Hastalar bol bol su içsinler ve gün içinde bir bazen iki kere ılık suyla duş alsınlar. Bu duş yarım saate kadar sürebilir.
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Duş alırken özellikle bacaklarına, aşağıdan yukarıya doğru masaj yapsınlar. Sabunlu bir lifle bacaklarını aşağıdan yukarıya doğru ova bilirler. Özellikle ayak tabanlarına ve parmak aralarına bastırarak masaj yapsınlar” dedi.
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“Gözlerde kararma, baş-omuz-kol ağrısı, bacaklarda güçsüzlük, halsizlik belirtileri kalp hastaları için oldukça önemlidir” diyen Abbasoğlu, şunları söyledi: “Bunlar büyük sinyallerdir. Bu belirtiler varsa hastalar önce serin bir yere geçip su içerek istirahat etmelidir. Şikayetlerin durumuna göre doktorlarını haberdar etme ya da hastaneye gitmek de gerekebilir. Sıcak havada sıcak ve gaz yapan yemeklere dikkat edilmelidir.
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Bu mevsimde ağır, gaz yapan yemeklerden uzak durmak, kızartılmış yiyecekler yerine haşlanmış ya da fırında pişmiş ve soğuk yenen yemekleri tercih etmek önemlidir. Kalp hastalarının kullandığı bazı ilaçlar da gaz yapar.
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Bir de gaz yapan yiyecekler yenince sindirim sisteminde artan gaz kalp bölgesine basıncın artmasına yol açarak şikayetlerini arttırır. Yaz mevsiminde özellikle zeytinyağlı sebze yemekleri ve balık öneriyoruz.
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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer Abbasoğlu, kalp hastaları için egzersizin de çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle yürüyüşü tavsiye ediyoruz. Ayak bileklerindeki hareket damar sağlığı için çok önemlidir.
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Buradaki pompalar doğru çalışırsa kalp hastalarının bacaklarında sıklıkla gördüğümüz ödem hızla azalır. Ancak sıcak saatlerde egzersiz yapılmamalı, daha serin saatleri tercih etmeliler” şeklinde konuştu.
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