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Bu hastaların mutlaka su içmesi gerektiğini ifade eden Abbasoğlu, “Çay, meyve suyu, ayran, limonatalar yaz günlerinde çok içiliyor. Ama bizim asıl önerimiz sudur. Mevsim yaz olunca soğuk su tercih ediliyor ama biz hastalarımıza oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. Soğuk su kalp krizi için bir uyarandır.