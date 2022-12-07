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Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

Vücutta kalbe giden kan akışı azaldığında veya engellendiğinde meydana gelen kalp krizi, çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleşebiliyor. Peki, olası bir kalp krizine yalnız yakalandığınızda ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bu bilgileri öğrenmek, sağlık ekipleri size ulaşana kadar hayatta kalmanızı sağlar. İşte, kalp krizi anında yapabileceğiniz hayat kurtaran tavsiyeler...

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  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    Hastalık her daim yardım alabileceğimiz durumlarda bizi yakalamıyor. Özellikle, yalnızken her duruma hazırlıklı olmak gerekiyor.

    Peki, diyelim ki bir kalp krizi geçiriyorsunuz ve o anda size yardım edecek kimse yok. Bu durumda ne yapmak gerekir? İşte, bu birkaç küçük tavsiye sizi hayatta tutabilir.
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Öncelikle, kalp krizi belirtileriyle başlayalım. Bu belirtileri tanımak, hastalığın teşhis edilmesini sağlar.

    - Göğüs ağrısı: Göğüste rahatsız edici bir baskı, ağrı, uyuşma, sıkışma, dolgunluk veya ağrı hissi. Bu rahatsızlık kollara, boyna, çeneye veya sırta yayılabilir.
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    - Baş dönmesi, sersemlik, bayılma veya endişeli hissetme.

    - Bulantı, hazımsızlık, kusma.

    - Nefes darlığı veya nefes almada güçlük (göğüste rahatsızlık olsun veya olmasın)

    - Terleme, soğuk ter.
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    KALP KRİZİ GEÇİRİRKEN NELER YAPABİLİSİNİZ?

    Eğer yalnız olduğunuz bir anda kalp krizi geçirdiğinizi fark ediyorsanız yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlar, sağlık ekipleri gelene kadar sizi hayatta tutmaya yarar dolayısıyla herkes tarafından bilinmesi gerekir. 
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    Öncelikle, kalp krizini hissettiğiniz anda hemen ambulansı ve sevdiklerinizi arayın. Yapabiliyorsanız, bulunduğunuz evin kapısını açın ki olası bir bayılma anında sağlık ekipleri içeri girebilsin.
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    Kesinlikle, bir şey yiyip içmeyin. Ancak evde asprin varsa bir bardak su ile alabilirsiniz.
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    Pencereyi açın ve içeriye oksijen girmesini sağlayın. Üzerinizde nefes almanızı engelleyecek kıravat gibi kıyafetleri çıkartın.
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    Yardım gelene kadar kesinlikle ayakta beklemeyin. Oturun veya uzanın. Ayakta beklerken olası bir bilinç kaybı yaralanmanıza neden olabilir. Hastanede kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir.
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    Soğuk ya da sıcak fark etmeksizin banyo yapmayın. Özellikle soğuk su, böyle durumlarda çok tehlikelidir çünkü kalp damarlarını büzer ve tıkalı olmayan damarların da daralmasına neden olabilir.
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    Gereksiz yere hareket etmenizi sağlayacak tüm eylemlerden uzak durun. Kalp krizi anında fazla hareket etmemek çok önemli. 
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

    Kalp krizi anında öksürmenin doğru olup olmadığı doktorlar tarafından hâlâ tartışılıyor. Kimi doktorlar öksürmenin yararlı olduğunu söylerken kimi doktorlar bunun kalbi daha çok yorduğunu hatta hastayı gereksiz yere riske attığını söylüyor. 

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