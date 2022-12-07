Kalp krizi anında ne yapılmalı? Yalnız yaşayanların bunları muhakkak bilmesi gerekiyor!

Hastalık her daim yardım alabileceğimiz durumlarda bizi yakalamıyor. Özellikle, yalnızken her duruma hazırlıklı olmak gerekiyor.

Peki, diyelim ki bir kalp krizi geçiriyorsunuz ve o anda size yardım edecek kimse yok. Bu durumda ne yapmak gerekir? İşte, bu birkaç küçük tavsiye sizi hayatta tutabilir.