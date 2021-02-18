SON DAKİKA: Kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru Emrah Barak'a veda - HABERLER

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Barak, görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi şehit oldu.

Mustafa Uc'un haberine göre, Şehit polis memuru için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenledi. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi. Şehit için Elazığ merkez Yeşil Camide cenaze namazı kılındı.

İl müftüsü Selami Aydın tarafından kılınan cenaze namazına Vali Vekili Abdullah Demirbağ, 8.ci Kolordu Komutanı Korgenaral Osman Erbaş, il Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıd. Albay Ali Yıldız, Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından şehidin naaşı asri mezarlıkta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'ın Baskil ilçe nüfusuna kayıtlı olan 30 yaşındaki Emrah Barak'ın İstanbul'a tayini çıktığı, yeni tayin yeri için hazırlık yaptığı öğrenildi.