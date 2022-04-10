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Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

Kalp hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm nedenleri açısından ilk sırada yer almaya devam ediyor. Son verilere göre 2030 yılında dünya genelinde 23 milyon kişinin kalp kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak ciddi kalp hastalıklarının önemli bir çoğunluğu risk faktörlerinin kontrol altına alınabilmesi sayesinde önlenebiliyor. Kardiyolog Uzm. Dr. Deniz Şener, “10-17 Nisan Kalp Haftası” sebebiyle kalp sağlığını koruyucu önlemler hakkında bilgi verdi

HABERTURK.COM
  • 01
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    Temel görevi kanı vücuda pompalamak olan kalp, vücudun ısısını düzenler, asit-baz dengesini korur, hormon ve enzimleri vücudun gereken yerlerine taşır. Kalbin günde 9 bin litre kanı vücuda pompaladığı bilinir. Yetişkin kişilerde 200 gram ile 400 gram arasında bir ağırlığı bulunan kalp hayati bir organdır. Vücuttaki dolaşımın doğru ve sağlıklı gerçekleşmesi için kalbin de sistematik olarak çalışması gerekir.
  • 02
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    BAZILARIMIZ DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

    Hemen hemen herkesin kalp hastalıklarına yakalanabileceğini belirten Uzm. Dr. Deniz Şener, "Ancak bazı kişiler bu konuda daha büyük risk altındadır. Kalp ve damar hastalıklarında mücadelede en önemli atılacak adım tedbir almaktır. Çünkü kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri nedeniyle daha erken ortaya çıkabilmekte ve hızla ilerleyebilmektedir" dedi. 
  • 03
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    Uzm. Dr. Şener, bu risk faktörlerini şöyle sıraladı: 

    * Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaşın üzerinde olmak
    * Ailede erken yaşta kalp hastalığı görülmesi
    * Tütün ürünleri kullanımı
    * Hipertansiyon
    * Kolesterol yüksekliği
  • 04
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    * Fiziksel hareketsizlik
    * Diyabet
    * Obezite
    * Stres
    * Depresyon
    * Uyku sorunları
    * Erken menopoz
  • 05
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    ERKEN YAŞTA DA KALP SAĞLIĞI BOZULABİLİR  

    "Hayat boyu hiç mola vermeden çalışmaya devam eden kalp arada yorulup görevini aksatabilmektedir" diyen Uzm. Dr. Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: 
  • 06
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    "Sağlıksız beslenme, sigara, stres, hareketsiz yaşam kalp ve damar hastalıklarına sebep olan faktörler arasında yer alırken; bu faktörlerin kontrol altına alınması ve vücudu dikkatli izlemek hayat kurtarıcı olabilmektedir.
  • 07
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    Bazen genç yaştaki kişiler kalp hastalığından endişe etmek için çok erken olduğunu düşünüp, dikkatsiz davranabilmektedir. Oysa erken yaşlarda atardamarlarda plak oluşumu başlayabilmektedir. 
  • 08
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    Ailede kalp hastalığı, diyabet gibi hastalıklar da varsa; genç kişi fazla kilo sahibiyse damarlar bundan erken yaşta ve olumsuz etkilenebilmektedir. 
  • 09
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    Damar sertliğine bağlı koroner arter hastalığında genetik etkenlerin yanında sağlıksız yaşam alışkanlıklarının da etkili olduğu bilinmektedir."
  • 10
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    KALBİ KORUYAN HAYATİ ÖNERİLER 

    Uzm. Dr. Şener, Kalp sağlığını korumak ve kalp nedeniyle oluşan ölümlerin önüne geçmek için bazı noktalara dikkat etmek gerektiğine dikkat çekerek, kalp sağlığını koruyan önerileri paylaştı:  
  • 11
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    - Sigara gibi tütün ürünlerinden uzak durmak

    - Sağlıklı beslenip, ideal kiloya ulaşmak ve o kiloyu korumak

    - Tuz tüketimini azaltmak
  • 12
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    - Fiziksel olarak aktif olmak

    - Stres yönetimine dikkat etmek

    - Pozitif bir bakış açısına sahip olmak
  • 13
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

    - Kolesterol ve kan şekeri düzeyini dengede tutmak

    - Tansiyonu kontrol altında tutmak

    - Düzenli kalp kontrollerini yaptırmak

    - Pozitif bir bakış açısına sahip olmak.
  • 14
    Kalp sağlığı için 12 risk faktörüne dikkat!

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