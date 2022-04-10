BAZILARIMIZ DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Hemen hemen herkesin kalp hastalıklarına yakalanabileceğini belirten Uzm. Dr. Deniz Şener, "Ancak bazı kişiler bu konuda daha büyük risk altındadır. Kalp ve damar hastalıklarında mücadelede en önemli atılacak adım tedbir almaktır. Çünkü kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri nedeniyle daha erken ortaya çıkabilmekte ve hızla ilerleyebilmektedir" dedi.