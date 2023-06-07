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Kalp yetersizliği giyilebilir teknolojiyle erken tespit edilecek

Marmara Üniversitesi (MÜ) ile bir ilaç firması arasında giyilebilir teknoloji kullanılarak kalp yetersizliğinin yapay zeka ile daha erken tespit edilmesini sağlayacak "PROHEART-AI" projesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

Kalp yetersizliği giyilebilir teknolojiyle erken tespit edilecek
AA

Projenin imza töreninin yapıldığı toplantıda, "PROHEART-AI" projesinin detayları da paylaşıldı. Proje kapsamında, üzerindeki sensör aracılığıyla kalbe ait bazı biyolojik verileri anlık izleyebilen ve aynı zamanda bu ölçümleri kaydedebilen giyilebilir teknoloji kullanılacak. Bu şekilde elde edilen veriler ve klinik takip sonuçları yapay zeka temelinde algoritma geliştirilecek. Proje, klinik açıdan bu teknolojilerin kullanılarak kalp yetersizliğinin erken tespit edilmesini sağlayacak.

MÜ ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fırat Üniversitesi de katkıda bulunacak.

"AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ BU ANLAMDA MERKEZ YAPMAK"

Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli, üniversitenin araştırma odağını, sağlık ve mühendislik alanında işbirliği üzerine yoğunlaştırdığını belirterek, multidisipliner hatta transdisipliner çalışmalarla inovatif ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şehirli, geçmiş dönemdeki çalışmalara dikkati çekerek, "Bu çalışma aslında üniversitemizin sanayi ile işbirliği içinde inovatif bir ürünü, bir çözümü bugün kullanıma sunmasıyla ilgili ilk adımdır. AstraZeneca ile yaptığımız bu işbirliğini daha da ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Dr. Pelin Eriştiren İncesu ise Türkiyede farklı merkezlerde yapılacak çalışmanın sonuçlarının daha sonra çok geniş kitlelerle paylaşılacağını vurgulayarak, "Bizim düşüncemiz ise bunu bir basamak daha öteye taşıyıp Türkiyeyi bu anlamda bir merkez yapmak, kalp yetersizliğinin yönetimi konusunda bir merkez haline getirmek ve burada edinilen verileri, üretilen katma değeri Orta Doğu ve Afrika bölgesinde diğer ülkelerle paylaşmak" diye konuştu.

"KALP YETERSİZLİĞİNİ YAPAY ZEKAYLA ÖNGÖREBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

MÜ HİPAM Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak, projenin amacının kalp yetersizliğinde kötüye gidişi, giyilebilir teknoloji ve yapay zeka ile erkenden fark edebilmek olduğunu söyledi.

Projeye dair geçmiş dönem çalışmalara değinen Prof. Dr. Fak, "İlk proje MÜ Hipertansiyon ve Ateroskleroz Araştırma Merkezi olarak tasarladığımız ve MÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ve MÜ Mühendislik Fakültesi ile yaptığımız bir projeydi. O proje aslında daha temel bir projeydi. Kalp yetersizliğinin varlığını acaba biz bir karar destek sistemi olarak yapay zekayla öngörebilir miyiz? sorusunu aradık ve gerçekten de kalp yetersizliğinin varlığını yapay zekayla öngörebileceğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Fak, kalp yetersizliğinin kronik bir hastalık olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Takibi, tanısı kadar belki daha da önemli çünkü takibinde kötüleşmeler olabiliyor ve bu kötüleşmeleri hastalar çok sonra fark edip, hissedip doktora gelebiliyorlar. O zamana kadar da olumsuz birçok şey gerçekleşmiş oluyor. O nedenle bu projeyi tasarladık. Bu proje yine HİPAM tarafından tasarlandı ancak burada 5 merkez bizimle birlikte paydaş olarak çalışıyor."

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