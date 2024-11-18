Kalpazan 5. bölüm canlı izle! Kalpazan dizisinde bu akşam neler olacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan 5. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Kalpazan 5. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. O3 Medya imzalı yapımın yeni bölüm kareleri ve özeti yayınlandı. 5. Bölüm özetine göre, Adem her şeye rağmen Kartal'a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram'ı yakalatacak bir plan kurarlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Kalpazan 5. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı, Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan’ın oturduğu Kalpazan dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Kalpazan 5. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Kalpazan yeni bölüm izle…
KALPAZAN’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kalpazan'ın 5. Bölümünde; Adem her şeye rağmen Kartal’a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram’ı yakalatacak bir plan kurarlar.
Oyuna geldiğini anlayan Adem’e, kardeş kazığı ağır gelir.
Canan’a giden ses kaydı, Canan’ın artık Adem’in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan’ın Sinan’ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar.
Kartal’ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal’ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal’a umut ışığı olur.
Ayşe’nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice açmaza sokar. Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal alır.
Adem her şeye rağmen Kartal’a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram’ı yakalatacak bir plan kurarlar.
Kartal plan gereği Ayşe’yi Bulgary Bayram’a yönlendirirken, Adem büyük dönüşümünü yaşar.
Boşanma davasına yeni imajıyla gelen Adem, Canan’ı ve herkesi şoke eder. Karısında gözü olduğunu bildiği Sinan için ise başka planları vardır; artık o da kendine göre oynayacaktır.
Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği “Kalpazan” dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
“Kalpazan” yeni bölümüyle 18 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
KALPAZAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kalpazan dizisinin 5. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.