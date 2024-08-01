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        Haberler Dünya Kamala Harris'ten etnik kökeniyle ilgili yorumda bulunan Donald Trump'a yanıt: "Bölücülük ve saygısızlık" | Dış Haberler

        Kamala Harris'ten etnik kökeniyle ilgili yorumda bulunan Donald Trump'a yanıt: "Bölücülük ve saygısızlık"

        ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların muhtemel başkan adayı Kamala Harris, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Trump'ın etnik kökeniyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Harris, Trump'ı "bölücülük ve saygısızlık" yapmakla suçladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:39
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        Harris'ten Trump'a yanıt: Saygısızlık
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın, muhtemel rakibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in etnik kökenine yönelik ifadelerine Harris'ten yanıt geldi.

        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, etnik kökenine yönelik yorumlarını eleştirdiği Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ı "bölücülük ve saygısızlık" yapmakla suçladı.

        Harris, Houston'da çoğunluğunu siyahi kız öğrencilerin oluşturduğu topluluğa hitap etti.

        'O Hintli mi yoksa siyahi mi?"
        'O Hintli mi yoksa siyahi mi?"

        "BÖLÜCÜLÜK VE SAYGISIZLIK"

        Trump'ın, etnik kökeni hakkındaki "Hint olduğu halde siyahi bilinmek istiyor." şeklindeki sözlerine tepki gösteren Harris, muhtemel rakibinin "bölücülük ve saygısızlık" yaptığını savundu.

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        Harris, Amerikalıların daha iyisini hak ettiğini belirterek, "Amerikan halkı doğruyu söyleyen, gerçeklerle yüzleştiğinde öfkeyle karşılık vermeyen bir lideri hak ediyor." dedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Trump'ın açıklamalarını "iğrenç ve aşağılayıcı" bulduğunu söylemişti.

        TRUMP NE DEMİŞTİ?

        ​​​​​​​Trump, Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliğinin Chicago kentinde yaptığı açıklamada Harris'e yönelik, "O her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint mirasını teşvik ediyordu. Birkaç yıl önce siyahi olana kadar siyahi olduğunu bilmiyordum ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor." demişti.

        Harris'in "tesadüfen siyahi olduğunu" söyleyen Trump, "Yani bilmiyorum, o Hintli mi, yoksa siyahi mi?" ifadesini kullanmıştı.

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        #Kamala Harris
        #Donald Trump
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