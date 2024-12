Redmayne'in başrolde yer aldığı ve ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan 'The Day Of The Jackal' adlı dizi, baş karakter olan acımasız suikastçı 'Çakal'ın, en yüksek ücret karşılığında suikastlar düzenleyerek geçimini sağlamasını konu alıyor. 'Çakal', dizide çeşitli kılıklara giriyor ve takma adlar kullanıyor.