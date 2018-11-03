İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar bir döner dükkanından iki ayrı isim ve numarayla sipariş verdi. Ücretleri 36 TL ve 146 TL olan siparişler farklı adreslere verilirken, fiyatı düşük olan sipariş daha yakın bir adrese istendi. Motorlu kurye önce yakın olan adrese gittiğinde böyle bir ismin olmadığını ve siparişin oradan verilmediğini öğrendi. Sipariş verilen numarayı aradığında meşgule atılması üzerine koşarak aşağı inen kurye, motosikletteki diğer 146 TL değerindeki siparişin çalındığını fark etti. Bunun üzerine etrafta güvenlik kamerası bakan kurye, siparişin özellikle güvenlik kamerası olmayan bir iş merkezine verildiğini ifade etti.

"YÜKLÜ SİPARİŞİ ALIP GİTTİLER"

İHA'da yer alan habere göre hırsızlık olayının mağduru kurye Kemal Taş, şunları söyledi: "Çalıştığım yere iki sipariş verildi. Birbirine yakın noktalardaydı. Bir tanesi en üst katta mali müşavir olduklarını söylediler. Diğer yüklü ücrette olan sipariş motosikletteydi. Ben de kapıya çektim motoru ve o adrese gitmek için en üst kata çıktım. O adreste öyle birisinin olmadığını öğrendim. Bütün mali müşavir adreslerine baktım öyle bir isim yoktu. Bana verilen telefon numarasını aradığımda önce meşgule atıldı. Daha sonra da kapandı. Ben de daha sonra şüphelenip koşarak aşağı indiğimde motorda bulunan yüklü siparişin alındığını fark ettim” dedi.

"PLANLANMIŞ ŞEKİLDE MAĞDUR EDİLDİM"

Hırsızların özellikle güvenlik kamerası olmayan adresleri seçtiklerini söyleyen Kemal Taş, “Güvenlik kameralarına baktım. Emniyete başvurdum. Gerekli işlemlerin yapılacağını bana söylediler. Bu konuda mağduruz . Özellikle sipariş verilen noktada güvenlik kameralarının olmadığını gördüm. Planlanmış bir şekilde mağdur olduk” diye konuştu.

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