Kameraya yansımıştı! Akraba kavgası öldürdü! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar Turgut Özal Caddesi’nde karşılaştı. Aralarında arazi ve miras nedeniyle anlaşamayan iki akraba sokak ortasında tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRMAYA BAŞLADI İHA'da yer alan habere göre sözlü tartışma kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile akrabası olan husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR O anlar çevrede yaşayan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Yakup Yurdakul (37), Harun A. ve Nihat Y. kanlar içinde yere yığıldı.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Beyaz eşya ticaretiyle uğraşan ve 2 gündür yoğun bakımda olan 4 çocuk babası Yakup Yurdakul Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.