Kameriyede kanlı infaz: 2 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Trabzon'da husumetliler arasındaki tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle tabancayla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sürmene ilçesi merkezi Çarşı Mahallesi'nde çay işletmesine ait kameriyede meydana geldi. Besicilik yapan Muhammet H. (25), bilinmeyen nedenle husumetli olduğu, kameriyede oturan Uğurcan Bayraktar (24), Harun Demir (20) ve Mertcan Aygün (22) ile tartıştı.

3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet H., tabancayla 3 kişiye ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde kalan 3 arkadaş yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Harun Demir'in tedavisi sürüyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM OLDU

Olay yerinden çevredeki bir otomobile de ateş açarak kaçan şüpheli Muhammet H., ilçe emniyet müdürlüğüne teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.