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Alaşehir'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa Alaşehir'de, otomobil ile kamyonun çarpıştığı feci kazada, 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı

Kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza, bu sabah 06.00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl karayolu Çataltepe kavşağında meydana geldi. Sarıgöl yönüne giden Oğulcan Kökten (27) yönetimindeki 45 SK 347 Plakalı boş üzüm kasası yüklü kamyon, Ali Kaya (57) yönetimindeki 20 YF 597 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ali Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Gökhan Yener (37), Güler Uçar (61) ve kamyon sürücüsü Oğulcan Kökten yaralandılar. Yaralılar, kaza yerine gelen polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından otomobilden çıkardılar. Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındılar.

Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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