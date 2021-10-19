Arkadaşlarına konum attı! Dehşeti gördüler! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre dikiş makineleri satışı yapan 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç, öğle saatlerinde aracıyla semtte bulunan sokağa geldi.

KONUM ATARAK YANINA ÇAĞIRDI

Arıgüç ardından arkadaşı Ersin Ö.’ye (36) bulunduğu yerin konumunu atarak gelmesini ve gelirken de arkadaşı Doğukan Y.’yi aramasını söyledi. Bunun üzerine konuma gelen Ersin Ö., Arıgüç’ün aracının yanına gelerek kapısını açtı.

ARACINDA GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıgüç’ün bedeninde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.

MADDİ SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, Arıgüç’ün aracını park ettikten sonra yanına kimsenin gelmediğini belirledi.

İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şahsın maddi sorunları olduğu ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Yapılan incelemelerinin ardından Arıgüç’ün cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arıgüç’ün kesin ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan, Arıgüç’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.