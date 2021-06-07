Tayt yüzünden feci şiddet iddiası! 0:00 / 0:00

İHA

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) üç aydır birlikte olduğu oyuncu Can Topçu (19),tarafından darp edildi. Darp edildikten sonraki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ermiş, giydiği tayt nedeniyle dövüldüğünü iddia etti.

DARP RAPORU İLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre eniştesini arayarak yardım isteyen Ermiş, hastaneye giderek darp raporu aldı. Başak Ermiş bu sabah da karakola gelerek Topçu'dan şikayetçi oldu.

"TAYT İÇİN AĞZIM DUDAĞIM PATLADI"

Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ben de değiştirmedim. Ağzım dudağım patladı. Yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.

"İNANMADIM AMA BAŞIMA GELDİ"

Yakınlarının kendisini uyardığını söyleyen Ermiş, "Yakınlarım 'senin yakında cinayet haberini görürsek şaşırmayız' demişti. Silahlı fotoğrafları falan var dizi setinde. İnanmadım ama başıma geldi" şeklinde konuştu.

Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Ermiş, Topçu'nun ceza almasını istediğini söyledi.

SEVGİLİSİ KENDİNİ SAVUNDU İDDİALARI YALANLADI

Konuya ilişkin olaraksa Can Topçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Giyiniş konusu herkesin kendi tercihi ailesi karışmıyor benim de karışmaya hakkım yok ama empati kurulmasını istiyorum lütfen, sizin sevgiliniz karşınızda can dostu dediğiniz insana dokunmaya çalışsa tepkiniz ne olurdu? Susarız diyen insanları bilemem ben o kadar rahat birisi değilim.

"İKİ TOKAT ATTIM YUMRUK KULLANMADIM"

Can dostu dediğim insan da zaten dokunmasına engel oldu. Sevdiğim sandığım kıza da Allah şahidimdir ki iki tane tokat attım. Yumruk kullanmadım. Burnu, çenesi, dudakları ve kaşlarında dolgu var diye en ufacık darbede şişme yapabilir. Kendisi prim uğruna bunu sosyal medyaya yansıtarak küçük düştü. Bu olayla alâkalı bir paylaşım yapmayacağım.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Ben de istemezdim böyle olsun fakat çok üstüme geldi. Bir anlık sinirle olan bir şeyi kendi menfaatine çevirdi. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum böyle bir konuya şahitlik ettiğiniz için. Farkındayım el kaldırmamam gerekirdi fakat artık olan oldu. Ben vurmak istemedim evden dışarı çıkacaktım kapıyı kilitledi ağır küfürler etti; en sonunda o vurunca olanlar oldu. Ben sadece vurduğum için haksız konuma düştüm. Bu konuyla ilgili üstüme attığı iftiraları kabul etmiyorum."

SERBEST BIRAKILDI

Olayda Başak Ermiş'i darbettiği ileri sürülen Can Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Bürosu’nda ifade veren Topçu'nun da kendisine tokat atması nedeniyle Ermiş'ten şikayetçi olduğu öğrenildi. Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.